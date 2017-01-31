Fenerbahçe’de derbi öncesinde iki sakatlık

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın Beşiktaş mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı öncesinde orta saha alarm veriyor. Salih Uçan ve Ozan Tufan’ın sakatlıklarının düzelmediği ve bu iki oyuncunun Beşiktaş karşısında oynayamayacağı dile getirildi.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor’a 4-1 mağlup olarak zirveden iyice uzaklaşan Fenerbahçe’de bir kötü gelişme daha yaşandı. Fanatik’in haberine göre, Pazar günü Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı Lacivertlilerde, Salih Uçan ve Ozan Tufan’ın henüz iyileşmediği ve derbi maçında forma giyme şanslarının bulunmadığı öğrenildi.

Başakşehir maçında gol attıktan sonra sakatlanan ve oyunu terk eden Ozan, arka adalesindeki sorun nedeniyle Kayserispor maçında oynamamış hafta içinde tedavi görmüştü. Kayserispor maçında ise sakatlar kervanına katılan son isim Salih Uçan olmuştu. Her iki oyuncunun da hafta sonunda forma giymesi beklenmiyor.