Fikret Orman: Tolgay ve Oğuzhan kalacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı takıma devre arasında katılan oyuncuların imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenledi. Siyah-beyazlı kulüp, kadroya yeni katılan oyuncular için Vodafone Arena’da imza töreni düzenledi.

Siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özayakup ile sözleşme yenileyeceklerini söyledi ve Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a gitme süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

Fikret Orman’ın açıklamaları şu şekilde:

“Tolgay çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sözleşmesinin yenilemesi taraftarıyım. Oğuzhan’la beraber uzatmayı düşünüyoruz. Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmayı düşünüyoruz, gönderme gibi bir niyetimiz yok. Olcay Şahan bizim gözümüzün nuru kadar sevdiğimiz bir oyuncu. Oynamak istiyordu. Eğer gitmek istersen yardımcı oluruz dedim. Trabzonspor’a transferi kendi isteği sonrasında gerçekleşti. Olcay’ın galibiyet sonrası oynadığı kolbastıya Trabzon halkı kadar ben de sevindim.”