Fikret Orman’dan flaş Mehmet Ekici açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mehmet Ekici ile olan transfer görüşmelerine açıklama getirdi. Fenerbahçe'ye gitmek isteyen Ekici'nin kendilerine geldiğini altını çizden Orman, "Nereye giderse gitsin, işimiz olmaz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mehmet Ekici meselesinde bilinmeyen bir meseleye ışık tuttu. Mehmet Ekici’nin kız kardeşleri vasıtasıyla kendilerine önerildiğini söyleyen Orman, “Nereye istiyorsa gitsin, o ahlak içinde olursa bizim onunla işimiz olmaz. Sanki biz bu olayı farklı bir olaya getirmişiz.” diye konuştu.

Orman şu ifadeleri kullandı:

Biz Mehmet Ekici’yi transfer etmek için bir girişimde bulunmadık. Mehmet Ekici bize geldi. Kız kardeşleriyle ben görüştüm. Biz de peki dedik. Değerlendirelim dedik. Trabzonspor kulübü Mehmet Ekici ile görüşülebileceğini ifade etti. Biz Beşiktaş’a gelmek istiyoruz, Beşiktaş’ta Şenol Güneş’le Mehmet Ekici beraber çalışmak istiyor. Biz de peki dedik.. Bunu üzerine Trabzonspor kulübü ile görüşmeye başladık ve onlarla prensipte anlaştık. Bu dakikadan sonra biz oyuncunun futbol hayatıyla oynuyormuşuz filan… Bunu bize çizen oyuncu ve menajeri. Şu anda zaten Beşiktaş’ın kadrosuna giremez. Değerlendirme önümüzdeki sezon ile alakalı idi. Nereye istiyorsa gitsin, o ahlak içinde olursa bizim onunla işimiz olmaz. Sanki biz bu olayı farklı bir olaya getirmişiz.

“AZİZ YILDIRIM’IN NE İLGİSİ VAR”

Sosa bizden bonservisiyle aldık ve Türkiye’den ne sebeple ayrıldığını herkes biliyor. Şimdi yok terörden ayrılmak istemiyormuş filan… Bize yazdığı, sosyal medyadan yazdığı mesajlar ortada…

Quaresma kimin oyuncusu? Beşiktaş’ın. Sosa kimin oyuncusu? Milan’ın. Mehmet Ekici kimin oyuncusu? Trabzonspor’un, Fenerbahçe başkanının bunlarla ne ilgisi var. Fenerbahçe çok sevdiğimiz bir camia. Bizim işimiz polemik yaratmak değil.