Fikret Orman’dan Quaresma yanıtı: Mahkemeye vereceğim

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Quaresma bize gelmek istediğini söyledi" açıklamasına yanıt veren Fikret Orman, bu teklifi götürenleri mahkemeye vereceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ricardo Quaresma konusunda ateş püskürdü. Yeni transferler için yapılan imza töreninden sonra konuşan siyah-beyazlıların başkanı, Quaresma’ya teklif götüren menajerleri mahkemeye vereceğini söyledi.

Portekizli futbolcu ile bu konuyu konuştuğunu ve Quaresma’nın, “Beşiktaş benim evim. Sözleşme uzatmak istiyorsanız, uzatalım” yanıtı verdiğini söyleyen Orman, “Herkes kendi işine baksın” mesajını verdi.

Fikret Orman, “Sayın Aziz Yıldırım’ın açıklamaları var. Biz bir kulüp terbiyemiz var. Ona göre Beşiktaş’ı yönetmeye gayret ediyoruz. Biz hiç bir camiaya ile kavga içine girme arzusunda olmuyoruz. Uzun süredir devam eden bir olay. Maalesef Fenerbahçe ile yaşıyoruz. Bunun en büyük sebebi, Beşiktaş kulübü ile alakalı yönetim kurulunun açıklamalarda bulunması. Her kulübün kendisi ile alakalı açıklama yapma durumu vardır. Biz başka kulüp ile ilgili açıklama yapmıyoruz. Maalesef senelerdir böyle bir durumla karşı karşıyayız. O kadar çok söylenecek laflar var ki , böyle bir şey istemiyoruz. Bizim işimiz kulüpleri iyi yönetmek. Biz sahada oynayan oyuncular değiliz, biz teknik direktör değiliz. Futbol sahada oynanan bir oyun. Saha içinde yapılan stratejilerle götürülecek bir oyun değildir. Ego savaşlarına dönüşecek bir şey değil. Bizim burada bulunma sebebimiz, Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmektir. Bizim işimiz Fenerbahçe taraftarlarını üzmek, taraftarları rencide etmek değildir. Sayın Aziz Yıldırım’ın yapmış olduğu konuşmalara girmek istemiyorum. Beşiktaş sahada mücadele eden bir kurumdur, böyle devam edecek.” diye konuştu.

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Fikret Orman konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“QUARESMA İLE KONUŞTUM”

Ricardo Quaresma Beşiktaş’la olan sözleşmesi bu sezon değil bir dahaki sezon sonu biten bir sözleşme. 23 maç oynadığı şu ana kadar 7 maç sonra otomatik olarak uzayacak. Ona bir teklif götürülmesinin bir tek sebebi olabilir. Sen oynama, 7 maçlık sahanın içinde bulunma, sözleşmesi uzamasın… Böylece sezon sonu boşa çık. Bunun etik davranma ile filan alakası yok. O teklifleri götürenlerin hepsini mahkemeye vereceğim. Hem yurt dışında hem yurt içinde mahkemeye vereceğim. Ricardo’da bu konu benim kulağıma geldi. Sordum kendisine böyle bir şey biliyor musun diye yok dedi. Biz sahada Beşiktaş’a hizmet edecek oyuncu istiyoruz. Sözleşmemi uzatmak istiyorsanız uzatalım dedi. Menajeri ile de konuştum ve Quaresma’nın sözleşmesini uzattık.

“TARAFTARLARIMIZ BEKLENTİYE GİRİYOR; AMA…”

Hayırlı olsun bütün transferlerimiz. Bir nebze kolay bir nebze zor bir transfer dönemi geçirdik. Çok santrforlarla alakalı beklentiler vardı. Kaleci ile alakalı geçen sene de benzer beklentiler yaratılmıştı. Şu anda baktığımızda Beşiktaş ligin lideri, ligin en çok gol atan takımı. Taraftarlarımız çeşitli beklentilere giriyorlar ama, bizim bir tarafımız taraftar Fikret Orman, bir andan da başkan ve sorumluluk sahibi olan Fikret Orman var.

UEFA ile yapılmış olan anlaşmalarımız gereği, 2012’de kulübümüzün aldığı durumla FFP analizlerinde Beşiktaş listede yer almıyor.

“DEMBA BA MART AYINDA HAZIR OLUR”

Demba Ba gelmeden dezanformasyon ile ona sezonu kapattırdık. Antrenmanları bittikten sonra mart ayı gibi hazır olur. Biz kendi perspektifimizden, kendi teknik direktörümüz de kendi perspektifinden bakıyor. Bizim baktığımız açı oyuncularımızın maaşlarını, primlerini zamanında ödemek gibi şeyler. Bu hafta yapacağımız ödemelerle Beşiktaş’ın geriye dönük ödemelerini kapatmış oluyoruz. Her şeyi hesap üzerine yapıyoruz. Kendi çizgimizde devam edeceğiz.

“HESAP EDEREK TRANSFER YAPIYORUZ”

Bizde transfer Metin Albayrak’ın başkanlığını yapmış olduğu scout departmanından başlıyor. Gerekli teklifler, talepleri alıyorlar, kendileri izliyorlar. Metin 1 ay canlı seyrediyor. Sonunda nihai olarak olay bana soruluyor. Ondan sonra işin teknik tarafının kararı verilmiş oluyor. İşin ticari tarafında da Umut Güner var.

Mitrovic’i Bayram hoca 2 defa canlı seyretti. Metin Albayrak seyretti, ben de seyrettim onun üzerine transfer yaptık.

Biz bir adım atmadan evvel bunu tombaladan çeker gibi almıyoruz inceleyerek hesap ederek alıyoruz.