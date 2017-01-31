Göksel Gümüşdağ’dan Aziz Yıldırım’a cevap: Kendisi alsaydı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Naklen yayın ihalesinde kur 3.26'ya sabitlenirse imza atmam" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı hedef aldı. Gümüşdağ, Fenerbahçe divan kurulunda, “İhale bedelini 3.26’ya sabitlemeye çalışıyorlar. Ben imza atmam” diyen Aziz Yıldırım’ı hedef aldı.

Gümüşdağ, “İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım’da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı!” ifadesini kullandı.

Göksel Gümüşdağ’dan Aziz Yıldırım’a… paylaşan: Sozcu