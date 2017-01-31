Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Göksel Gümüşdağ’dan Aziz Yıldırım’a cevap: Kendisi alsaydı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Naklen yayın ihalesinde kur 3.26'ya sabitlenirse imza atmam" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.
18:5831 Ocak 2017
0
Göksel Gümüşdağ’dan Aziz Yıldırım’a cevap: Kendisi alsaydı

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı hedef aldı. Gümüşdağ, Fenerbahçe divan kurulunda, “İhale bedelini 3.26’ya sabitlemeye çalışıyorlar. Ben imza atmam” diyen Aziz Yıldırım’ı hedef aldı.

Gümüşdağ, “İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım’da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı!” ifadesini kullandı.

Göksel Gümüşdağ’dan Aziz Yıldırım’a… paylaşan: Sozcu

Etiketler
Aziz Yıldırım Başakşehir beIN Sports Fenerbahçe Göksel Gümüşdağ kulüpler birliği
Son güncelleme: 20:06 | 31.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER