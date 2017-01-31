İhtişam, güç ve hız

Saatte yaklaşık 322 km'yi bulan süratiyle hedefine doğru süzülürken, ihtişamı ve hızıyla göklerin hâkimi benim diyen bir canlı Kartal. Keskin bakışları, havadaki denge kontrolü, güçlü kanat kaslarıyla muazzam bir yaradılış örneği. Beşiktaş da dün sembolü kara kartal misaliydi sahada.

Sürati ve aralıksız önde baskıyla daha maçın ilk dakikalarında oyuna hâkimiyet kurdu. Sezonun belki de en yüksek konsantrasyona sahip 11'inin düşmeyen temposuyla rakibi boğma ve oyununu kabul ettirme hareketiydi bu bir nevi.

KUSURSUZ BIR TAKIM OYUNU

Dün sahadaki 5 golün de şifresi buydu. Talisca'nın geri dönüşü takımın her dokusunda hissedilirken, Oğuzhan'ı tekrar kazandı sanki. Adam eksilten özelliği, hücumlardaki etkinliği, defansı besleyen doğru hamleleriyle oyunun her alanındaydı Brezilyalı yıldız. Quaresma ve Cenk Tosun yine günündeydi. Babel-Adriano-Oğuzhan üçgeni Barça'dan gelmiş gibiydi adeta. Ve Atiba…

Sahanın en kilit ismiydi. Böyle kusursuz bir oyunda, Konyaspor'un yapacağı pek de bir şey yoktu açıkçası. Sabırlı oyunuyla disiplinden kopmayan konuk ekip, oyunu ikili mücadeleye çevirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Özellikle kanatlarda çok eksik kaldılar. Ve oyunun daha ilk dakikalarında hissedilen bol gollü galibiyet, tabelaya da aynı şekilde yansıdı.