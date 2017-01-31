İşte Hamit Altıntop’un yeni takımı

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98'e imza attı. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı.

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