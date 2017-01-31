Kayserispor’un maç öncesi beklemediği olay

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 4-1 kazandıkları Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, farklı Fenerbahçe galibiyetinin devamını getirmek istediklerini söyledi, “Ayaklarımız yere basmalı ve önümüzdeki maçları da kazanmalıyız. Fenerbahçe galibiyeti bizi şımartmayacak” dedi.

Sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı Erol Bedir, yılbaşından bu yana yaşadıkları yoğun çalışma ve çabanın verimliliğini önce Akhisar Belediyespor, ardından da Fenerbahçe maçıyla test ettiklerini söyledi. Başkan Bedir, şöyle devam etti:

“SAHAYA ÇIKIP OYNAYASIMIZ GELDİ”

“Fenerbahçe maçına ise takımımıza, teknik heyetimize güvenerek ve yaptığımız transferlerin doğruluğuna inanarak çıktık. 9 yeni oyuncuyu takıma monte etmiş ve şampiyonluk iddiasındaki Fenerbahçe’ye karşı kendi sahamızdaki ilk maçımızı oynayacaktık. Her şeyi hesap etmiş Fenerbahçe ile başa baş oynayacağımızı tahmin etmiştik. Ancak ön göremediğimiz bir şey vardı, en azından bu kadar beklenmiyordu. O da şuydu, uzun süredir maçlara gitmeyen, Kayserispor’a ilgisiz ve futboldan soğumuş taraftar yerine, var güçleriyle bize destek olan müthiş bir seyirciyi hesap edememiştik. Anormal soğuğa rağmen tribünleri dolduran o coşkulu taraftar, öyle bir motivasyon verdi ki, bırakın futbolcuları, tribünde bizlerin bile çıkıp sahada oynayası geldi. Ağızlarına, ellerine sağlık.”

Fenerbahçe galibiyetlerinin Türkiye’de spor gündemi oluşturduğuna da dikkati çeken Başkan Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

“AYAKLARIMIZ YERE BASMALI”

“Fenerbahçe gibi bir takımı, pazar akşamı sahamızda 4-1 gibi farklı bir skorla yenen Kayserispor, tarih yazdı. Ancak unutmayalım, başarıya sevinelim ancak abartmayalım. Çünkü aldığımız sadece 3 puan. Başka bir takımı da yensek yine 3 puan alacaktık. Ayaklarımız yere basmalı ve önümüzdeki maçları da kazanmalıyız. Yoksa bu galibiyetin hatıradan öte anlamı olmaz.”