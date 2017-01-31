Kusursuz futbol

Transfer döneminde sistemin bazı önemli isimleri ayrılınca, Beşiktaş geçen sezonun performansını tekrarlamakta zorlanmıştı. Şenol Güneş belli bir sisteme bağlı kalan, nonu oyuncularına dayatan bir teknik adam değil. Elindeki kadroyla aynı oyunu oynamak mümkün değildi. Gelenlerin geç katılması, önemli sakatlıklar ideal oyun düzenine geçişin süresini uzattı. Ligin ilk yarısı boyunca sürekli denedi başarılı teknik adam.

Futbolcuların mevkilerini bazen maç içinde bile defalarca değiştirdi, farklı hücum planlarını uygulatmaya çalıştı. Nitekim Talisca'nın dönüşü ve Babel'in transfer edilmesiyle artık ideal 11 oturdu. Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarından sonra Konyaspor karşısına da aynı kadroyla çıkıldı. Takımın artan uyumuna futbolcuların müthiş iştahı da eklenince kusursuz bir oyun çıktı ortaya. Beşiktaş ilk dakikadan itibaren ağırlığını ortaya koydu ve Konyaspor'a adeta nefes aldırmadı. Her topa önde basan siyah beyazlı futbolcular rakibi bunaltırken kapılan toplarla hızlı çıkarak sürekli tehlikeler yarattı.

Tek paslar, hızlı hücumlar futbol adına ne ararsanız vardı. Bu maçla 2015-16 sezonundaki Beşiktaş artık geri döndü diyebiliriz. İşin ilginç yanı bu performansın yüzde 50'sini, 60'ını oynayıp liderliğe yükselmişlerdi. Artık bu seviyeyi korurlarsa şampiyonluk hedefinde fazla zorlanmayacaklar gibi gözüküyor.