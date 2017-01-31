Luis Nani’ye Hull City kancası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, transfer sezonunun bitimine az bir zaman kala vites yükseltti. Andrea Rannochia’yı Inter’den sezon sonuna kadar kiralayan İngilizler, rotayı Luis Nani’ye çevirdi.
Fenerbahçe’deki macerasının ardından Valencia’da top koşturan Portekizli yıldız, La Liga’da iyi günler geçirmeyen takımında mutlu değil. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City’nin Portekizli teknik direktörü Marco Silva, vatandaşı Nani’yi ikna etmeye çalışıyor.
Transfer gerçekleşirse Nani, Mancester United’dan ayrıldığı 2014 yılından bu yana ilk defa İngitere Premier Lig’e dönmüş olacak.
MARKOVIC’İ DE ALDILAR
Hull City, Fenerbahçe’den tanıdığımız Lazar Markovic’i Liverpool’dan kiraladı. Ofansif orta saha Evandro Goebel’i transfer eden kulüp, öte yandan Zenit orta sahası Mauricio ile ilgileniyor.
AMKSPOR / DIŞ HABERLER