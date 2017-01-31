Medipol Başakşehir, Adebayor ile sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, kulüp binasında 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. 26 numaralı formayı giyecek olacak deneyimli forvet oyuncusu, "Bana sunulan proje çok cazipti. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başakşehir, Nijerya asıllı Togolu Emmanuel Adebayor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında Başkan Göksel Gümüşdağ ile kendisini 1.5 yıllığına Medipol Başakşehir’e bağlayan imzayı atan Adebayor, 26 numaralı formayı giyecek.

Dün gece İstanbul’a gelen ve bu sabah Medipol Mega Hastanesi’nde detaylı sağlık kontrolünden geçen Emmanuel Adebayor, imza sonrası Medipol Başakşehir’e geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum.”

Fransız ekibi Metz’de profesyonel futbol kariyerine başlayan Adebayor, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham Hotspur gibi önemli takımların formalarını giydi.

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