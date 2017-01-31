Mehmet Ekici: Fenerbahçe’ye imza attım

Kadro dışı kalma pahasına Fenerbahçe'de oynamak istediğini ileten Mehmet Ekici, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya sarı-lacivertli kulübe imza attığını söyledi.

Arap saçına dönen Mehmet Ekici transferinde nihayet somut adımlar atıldı. Yaklaşık bir ay önce Fenerbahçe'yle anlaşsa da Trabzonspor'un kendisini Beşiktaş'a satmak istemesi yüzünden eli kolu bağlanan başarılı orta saha, inadından vazgeçmedi ve sarı-lacivertlilere imzayı attı.

Vatan’ın haberine göre, Kadro dışı bırakılan oyuncu, bordo-mavililerin başkanı Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede “Başkanım haberiniz olsun ben sezon sonu için Fenerbahçe ile sözleşme yaptım. Gelecek yıldan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceğim” ifadelerini kullandı. Usta “Hayırlı olsun” demekle yetinirken, kadro dışı bıraktığı tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar affetmeyi düşünmüyor.