Motosikletiyle yaptıkları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi!
Dünyanın en iyi Freestyle Motocross turu, Red Bull X-Fighters Dünya Turu için Münih'teki ilk durağını yaptı. Dünyanın en iyi FMX sporcuları, Bavyera'nın başkentini istila ederek Münih'in ünlü Olimpiyat Stadı'nda nefes kesici hileler yaptı.
Dünyanın en iyi Freestyle Motocross turu, Red Bull X-Fighters Dünya Turu için Münih’te parkura çıkan Maikel Melero yaptığı şovla izleyenlerin ağzını yüreğine getirdi.Motorsikletiyle parkurda şov yapan Melero havada motosikletiyle takla attı.
İşte Maikel Melero’nun nefes kesen şovu:
Son güncelleme: 15:02 | 31.01.2017