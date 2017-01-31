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Motosikletiyle yaptıkları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi!

Dünyanın en iyi Freestyle Motocross turu, Red Bull X-Fighters Dünya Turu için Münih'teki ilk durağını yaptı. Dünyanın en iyi FMX sporcuları, Bavyera'nın başkentini istila ederek Münih'in ünlü Olimpiyat Stadı'nda nefes kesici hileler yaptı.
14:5931 Ocak 2017
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Motosikletiyle yaptıkları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi!

Dünyanın en iyi Freestyle Motocross turu, Red Bull X-Fighters Dünya Turu için Münih’te parkura çıkan Maikel Melero yaptığı şovla izleyenlerin ağzını yüreğine getirdi.Motorsikletiyle parkurda şov yapan Melero havada motosikletiyle takla attı.

İşte Maikel Melero’nun nefes kesen şovu:

Etiketler
motosiklet
Son güncelleme: 15:02 | 31.01.2017
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