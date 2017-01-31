Motosikletiyle yaptıkları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi!

Dünyanın en iyi Freestyle Motocross turu, Red Bull X-Fighters Dünya Turu için Münih'teki ilk durağını yaptı. Dünyanın en iyi FMX sporcuları, Bavyera'nın başkentini istila ederek Münih'in ünlü Olimpiyat Stadı'nda nefes kesici hileler yaptı.

0