Nilüfer Belediyespor Oleksandra’yla imzaladı

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi takımı Bursa Nilüfer Belediyespor, Ukraynalı genç smaçör Oleksandra Bytsenko'yu kadrosuna dahil etti.

Nilüfer Belediyespor Oleksandra’yla imzaladı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın ile Voleybol Şube Sorumlusu Naci Kale de katıldı.

1.92 cm boyunda ve 22 yaşında olan Oleksandra’nın takımına katkı sağlayacağını belirten Başkan Muhammet Aydın, “Ligin ikinci yarısında daha başarılı bir ekip olmak için eksiğimiz olan bölgeye transferi gerçekleştirdik. Çok zorlu ve dünya yıldızlarından oluşan bir ligde mücadele ediyoruz. Amacımız üst sıralara tırmanmak” dedi.

Voleybola Ukrayna’nın Universitet Ternopol Takımı’nda başlayan Oleksandra Bytsenko, daha sonra Orbita Zaporojiye, Rusya’nın OMSK ve Türkiye’den DSİ Numunespor formalarını giydi.