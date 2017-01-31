Önce Beşiktaş maçını ertesi gün amatör maçı yönetti

Hatay Bölgesi hakemlerinden Mehmet Cem Hanoğlu, dün akşam Beşiktaş maçını bugün öğlen de amatör küme maçı yönetti.

Mehmet Cem Hanoğlu, dün akşam İstanbul Vodafone Arena’da oynanan ve ev sahibi Beşiktaş’ın 5-1 üstünlüğü ile sonuçlanan Atiker Konyaspor maçında yardımcı hakem olarak görev yaptı.Sabah saatlerinde uçak ile Hatay’a gelen hakem Mehmet Cem Hanoğlu, aradan 14 saat geçmeden ayağının tozuyla öğle saatlerinde İskenderun 5 Temmuz dış sahasında Karaağaçspor ile Samandağspor arasında Hatay 1. Amatör Küme Play-Off karşılaşmasını yönetti.

Adriano eski günlerine döndü Beşiktaşlı futbolcu Adriano, eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi. Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz yaz Barcelona'dan transfer olan Brezilyalı sol bek Adriano, Beşiktaş formasıyla eski performansına kavuştu. İlgili Haberi Oku

Mehmet Cem Hanoğlu, takımlar ile sahaya çıkarken, taraftarların sevgi gösterileri ile karşılandı.