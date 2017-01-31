PFDK’dan Fenerbahçe’ye 130 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye kupa maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 130 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan karşılaşmalara ilişkin kararlarını açıkladı. Amed Sportif Faaliyetler ile Kadıköy’de karşılaşan Fenerbahçe’ye 130 bin TL para cezası verildi.

TFF’nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

“Darıca Gençlerbirliği Kulübü Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir’in, 26.01.2017 tarihinde oynanan Darıca Gençlerbirliği – Boluspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Darıca Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Sinan Turan’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 25.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT’nin 53/8. Maddesi uyarınca 130 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”