Şampiyonluk havası

Mecit DEMİR yazdı...

Şampiyonluk için bazı unsurların yerine gelmesi gerekir. Öncelikle iyi bir yönetiminiz olacak. İyi bir teknik direktörünüz, iyi futbolcularınızla takımınızı süslemelisiniz. Sahada veya masada değil ama tribünde en az futbolcular kadar terleyecek, ses tellerini yırtarcasına tezahürat yapacak, takımla ağlayıp gülecek taraftarınızın olması belki de en önemlisi. Hele ki inanmış bir taraftar grubuna sahipseniz… Şampiyonluk yarışında mücadele ettiğiniz rakipler statlarını dolduramazken, sizin tribünleriniz full çekiyorsa, yarışta 1-0 öndesiniz demektir.

Yukarıda saydığım unsurların tamamı Beşiktaş'ta vücut bulmuş durumda. Vodafone Arena'da dün maçı izleyip de tüyleri diken diken olmayan yoktur herhalde. Kartal, sağlı sollu ataklarla rakibini bunaltırken, tribünlerde coşku tavan yaptı. İlk yarıda atılan 2 golün ardından ikinci devrede taraftar şov vardı. Tribünler “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” diye inledi, İzmir Marşı yeri göğü inletti. Sonrasında eskimeyen aşk Demba Ba'ya “Hoş geldin” dedi taraftar.

Beşiktaş'ta şampiyonluk havası esmeye başladı yeniden. Sakatların iyileşmesi ve kadroda istikrarın sağlanması sonrasında Beşiktaş, ‘Şampiyon' gibi oynamaya başladı. Oğuzhan, Atiba'nın yanında kendine daha güvenli oynuyor. Oyunun iki yönünde de var. Kartal atağa çıktığında adeta 4 forvete dönüyor. Bu hücum hattını durdurmak gerçekten zor. Ancak savunmanın S.O.S verdiğini de unutmamak lazım. Farklı galibiyete rağmen Beşiktaş defansı çok basit hatalar yaptı. Şenol hoca bu soruna çare bulmazsa önümüzdeki haftalarda sıkıntı yaşanabilir.