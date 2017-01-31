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11 Şubat 2017 16:00
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Trabzonspor’dan transfer açıklaması

Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Omar El Kaddouri, Empoli'ye transfer olduğu resmen açıklandı. Bordo Mavili kulüp, Faslı futbolcunun transferinden şartların sürekli değiştirilmesinden dolayı vazgeçildiğini açıkladı.
21:4431 Ocak 2017
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Trabzonspor’dan transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü’nden, devre arası transfer çalışmalarını noktaladığını, Omar El Kaddouri transferinden ise vazgeçildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omar El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Omar El Kaddouri, İtalya Serie A ekibi Empoli’ya kiralandı.

Etiketler
Napoli Omar El Kaddouri spor toto süper lig trabzonspor
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