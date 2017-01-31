Trabzonspor’dan transfer açıklaması

Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Omar El Kaddouri, Empoli'ye transfer olduğu resmen açıklandı. Bordo Mavili kulüp, Faslı futbolcunun transferinden şartların sürekli değiştirilmesinden dolayı vazgeçildiğini açıkladı.

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