Yaren Çetin takımına 3 puanı kazandırdığı gole sevinemedi

Kadınlar 3. Liginde mücadele eden Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ev sahipliğini yaptığı maçta, Sarıyer Belediye Spor Kulübü’nü 1-0 yenerek 3 puanı elde etmeyi başardı. Takımına 3 puanı kazandıran golün sahibi kadın futbolcu, hava topuna çıktığı sırada burnu kırılarak hastaneye kaldırıldı.

13 Kasım Sentetik Futbol sahasında başlayan maçın 75. Dakikasında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor Kulübünün 4 numaralı futbolcusu (Kaptan) Yaren Çetin kazandığı penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. 85. dakika da hava topu mücadelesinde rakibin takımdan bir futbolcuya hava topuna kalkan Takım Kaptanı Yaren Çetin'in burnu kırıldı. Burnu kırılan bayan futbolcu, ambulansla hastaneye götürülerek tedavisi yapıldı. Bu hafta da 15 puana yükselerek 7. Sıradaki yerini korumaya devam eden Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, önümüzdeki günlerde 1453 Maltepe Spor Kulübü ile gerçekleştirecekleri karşılaşma için hazırlıklarına son hız ile devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 3. lig Kadın Futbol Takımını galibiyetinden dolayı kutlarken, maçta burnu kırılan sporcu Yaren Çetin'e Allah'tan acil şifalar diledi.