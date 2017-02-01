4 maç Riekerink için büyük önem taşıyor

Kredisi azalmaya başlayan Hollandalı çalıştırıcı, önündeki Başakşehir, Kayseri, Rize ve Beşiktaş maçlarını kazanarak yeniden kredi kazanmak istiyor. Aksi halde koltuğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

AMK GAZETE

Galatasaray’da şubat ayındaki kritik dönemeç Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in kaderini çizecek. Karabük yenilgisi sonrasında iyice tartışılmaya başlanan Hollandalı çalıştrıcının yeniden kredi kazanması için şubat ayını en iyi şekilde geçirmesi gerekiyor. İlk olarak Başakşehir ile kupada karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar ardından ligde sırasıyla Kayseri, Rize ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

Bu maçlardan galibiyetle ayrılması durumunda yeniden kredi kazanıp, sezon sonundaki durumunu da rahatlatacak olan Hollandalı çalıştırıcı, olası kötü sonuçlar halinde ise mart ayını göremeyebilir. Özellikle ligdeki karşılaşmalar büyük önem taşıyor. Çünkü lider Beşiktaş ile aradaki 5 puanlık farkın eriyebilmesi için 3 maçtan 9 puan alınması şart. Derbideki olası bir kayıp, her şeyin sonu olabilir.