Altınordu’da son dakika transfer operasyonu

Fenerbahçeli Beykan Şimşek'i, ara transferin bitimine saatler kala kiralık olarak renklerine bağlayıp 3'üncü takviyeyi gerçekleştirdi.

Kırmızı lacivertlilerin bir süredir peşinde olduğu 22 yaşındaki futbolcu pazarlık masasına oturduğu Bursaspor’la son dakikada çıkan pürüz nedeniyle anlaşamadı. Akşam geç saatlerde teknik direktörü Hüseyin Eroğlu’nu arayan Beykan, “Bursa’ya transferim olmadı. İstiyorsanız görüşebiliriz” mesajını verdi.

Altınordu teknik direktörü Eroğlu, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın da onayını alarak Beykan’a müjdeli haberi verdi. Apar topar Bursa’dan İstanbul’a giderek Futbol Federasyonu’nda sözleşme imzalayan orta saha oyuncusunun lisansı saat 22.30’da kayıtlara işlendi. Gece 02.30 uçağıyla İzmir’e gelen genç futbolcu bugün takıma katıldı. Beykan, ilk yarıda kiralık olarak forma giydiği Sivasspor’da 13 lig, 6 kupa maçında oynarken, tek golünü Altınordu’ya atmıştı.