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Adebayor Başakşehir ile ilk idmanına çıktı

Emmanuel Adebayor, Başakşehir forması ile ilk idmanında hırsıyla dikkat çekti.
16:271 Şubat 2017
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Adebayor Başakşehir ile ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’de ara transferin son gününde takıma dahil edilen Emmanuel Adebayor, ilk antrenmanına çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adebayor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana katıldı. Adebayor’un forma ve hırslı olduğu bildirildi.

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