Adebayor Başakşehir ile ilk idmanına çıktı

Emmanuel Adebayor, Başakşehir forması ile ilk idmanında hırsıyla dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’de ara transferin son gününde takıma dahil edilen Emmanuel Adebayor, ilk antrenmanına çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adebayor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana katıldı. Adebayor’un forma ve hırslı olduğu bildirildi.

Başakşehir`in gözü Avrupa`da Medipol Başakşehir'in başarılı yöneticisi Asbaşkan Mustafa Saral, açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku Medipol Başakşehir, Adebayor ile sözleşme imzaladı İlgili Haberi Oku