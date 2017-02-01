Akhisar Belediyespor’da gidenler ve gelenler

Akhisar Belediyespor, ara transferde gelenlerle gidenlerle hareketli dönemi geride bıraktı.

Akhisar Belediyespor devre arası transfer döneminde 6 oyuncu ile yollarını ayırırken 7 oyuncuyu ise kadrosuna kattı.

Gidenler

Yeşil-siyahlılarda ilk olarak Süper Lig’in 9. haftasında Douglao ve Leocisio Julio Sami'yi kadro dışı bıraktı ve devre arasında sözleşmelerini feshetti. Douglao devre arası transfer döneminde Kayserispor ile anlaşırken, Leocisio JulioSami ise kiralık olarak geldiği Porto takımına geri döndü.

Ön libero oyuncusu Abdülkadir Özdemir sezon sonuna kadar PTT 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a, 20 yaşındaki genç oyuncu Bertuğ Bayar ise yine PTT 1. Lig ekiplerinden Amedspor'a kiralandı. 31 yaşındaki golcü oyuncu Hugo Rodallega, Trabzonspor'a satılırken, gözden çıkarılan N'Guemo ise Kayserispor'a ile anlaştı.

Gelenler

Akhisar, ara transfer dönemi öncesi ilk olarak Galatasaray'dan 31 yaşındaki Olcan Adın'ı 1 buçuk yıllığına renklerine bağlarken, ardından sırasıyla Gaziantepspor'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Daniel Larsson ile 2 buçuk yıllık, Çin'in HJ Jianye takımından stoper oyuncu 29 yaşındaki Miral Samardzic ile 2 buçuk yıllık, İsveç'in Malmö takımlarından ön libero oyuncusu 26 yaşındaki Enock Kofi Adu ile 3 buçuk yıllık, Trabzonspor'a satılan Hugo Rodallega karşılığında alınan stoper Mustafa Yumlu ile 3 buçuk yıllık ve transferin son gününde Çin'in Guangzhou takımından 28 yaşındaki santrafor Jeremy Loteteka Bokila ile 2 buçuk yıllık ile anlaştı. Son olarak ise İstanbul Başakşehir Futbol takımından santrafor oyuncu 26 yaşındaki Sokol Çikalleshi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Yaş ortalaması değişmesi

Akhisar Belediyespor'un sezon başındaki 28 yaş ortalaması ara transfer dönemi sonrasında da değişmedi. 28 kişilik oyuncu kadrosuna sahip yeşil-siyahlılarda en genç oyuncusu 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel olurken en yaşlısı ise 36 yaşındaki kaleci Bora Körk oldu.