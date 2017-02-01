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11 Şubat 2017 13:30
ALANYASPOR
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Alanyaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklara devam ediyor.
20:581 Şubat 2017
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Alanyaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklara devam ediyor.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Saffet Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alanda taktik çalışma ve orta, şut çalışmasıyla tamamlandı. Çalışmalara milli takımlarda bulunan Gassama ve N’Sakala ile ara transferde kadro dışı bırakılan Carlos Garcia Badias ve Nuru Suley katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.

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