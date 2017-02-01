Arda’yı gördü, mekandan kaçtı

Arda Turan ile Burcu Esmersoy'un arası düzelmedi. Esmersoy'un Emirgan'da bir mekana giren Arda'yı görünce apar topar mekandan ayrıldığı ifade edildi. Yıldız futbolcu ise olanlara gülerek tepki verdi.

Arda Turan, sosyetik sevgilisi Aslıhan Doğan’dan, Burcu Esmersoy da 1,5 yıl aşk yaşadığı Tuna Aksu’dan ayrıldı ancak ikilinin arası düzelmedi.

Arda Turan geçen hafta İstanbul’daydı. Posta’da yer alan habere göre; Emirgan’daki Gizli Kalsın’da eğlenirken mekana Burcu Esmersoy da geldi.

Burcu Esmersoy, ünlü futbolcuyu görünce kulüpten apar topar ayrıldı.

Arda Turan bu duruma gülüp geçti. Gece yarısı ayrılırken de valelere 300 euro yani yaklaşık 1300 TL bahşiş verdi.

‘OMZUNDA AĞLADIM’

Suncu Burcu Esmersoy ile Barcelonalı Arda Turan’ın arasından bir ara su sızmaz, ünlü sunucu İspanya tatilinde milli futbolcunun evinde kalırdı.

Mayıs 2015’te Arda Turan, Aslıhan Doğan ile aşk yaşamaya başlayınca ikilinin dostluğu sekteye uğradı.

O günlerde Esmersoy, ‘Arda benim omuzunda ağladığım biri. Aramızdaki ilişki aşktan büyük. dostluk dediğin beklemek ve sana döndüğünde kollarını açmaktır’ açıklaması yaptı.