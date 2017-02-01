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Arsenal’ı Watford çarptı!

Ligin son 5 haftasında 13 puan toplayan Arsenal, sahasında Watford'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük kayıp yaşadı.
00:411 Şubat 2017
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Arsenal’ı Watford çarptı!

İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Arsenal ile Watford karşı karşıya geldi. Emirates’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kaybederek şok yaşadı.

Ligde 5 haftadır yenilmeyen Arsenal, son 7 haftada galibiyetsiz sadece 3 puan toplayabilen rakibi karşısında 3 dakikada dağıldı.

Watford 10. dakikada Tom Cleverley ve 13. dakikada Troy Deeney’in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarıda skoru değiştiremeyen Arsenal, 58. dakikada Iwobi ile farkı bire indirdi: 2-1.

Ancak geride kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen Arsene Wenger’in öğrencileri aradığı golü bulamadı.

Sahadan yenilgiyle ayrılan Arsenal, Tottenham’ın berabere kaldığı ve lider Chelsea’nin Liverpool ile karşılaştığı haftayı boş geldi. Londra ekibi 47 puanla 3. sıraya gerilerken, Watford 27 puanla 13. sıraya yükseldi.

Etiketler
arsenal ingiltere premier lig Watford
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