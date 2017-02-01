Beşiktaş transferde işini biliyor

Beşiktaş devre arası transfer dönemini 4 futbolcu alıp 2 futbolcu göndererek tamamladı.

Yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arası transfer döneminde de oldukça hareketli olan Beşiktaş, 2 yeni transfer ile beraber 2 eski oyuncusunu da kadrosuna katarak toplamda 4 transfer yapmış oldu.

Sol açık ve stoper olmak üzere 2 futbolcu almayı hedefleyen Beşiktaş transfer komitesi, İspanya’nın Deportivo takımından Ryan Babel ve Hırvatistan’ın HNK Rijeka takımından Matej Mitrovic’i renklerine bağlayıp ilk hedefine ulaştı.

Tüm camianın ve spor kamuoyunun beklentilerinin aksine santrfor transferini ağırdan alan Siyah-Beyazlılar Eto’o transferinin gerçekleşmemesi sonrası eski oyuncusu Demba Ba’yı 6 aylığına kiraladı ve bu açığıda kapatmış oldu.

Golcü transferi için ilk başta doğrudan katkı sağlayacak, hazır bir santrfor kriteri koyan Siyah-Beyazlılar bu kriterlere uyan Eto’o için girişimlerde bulunsa da Antalyaspor’un olumsuz tutumu sonrası hedefini ve golcü kriterini tamamen değiştirdi. Kendisine önerilen bir çok ismi reddeden Orman, Çin’den ayrılamayı kafasına koyan ve Beşiktaş’a dönmek isteyen Demba Ba’nın transferine onay verdi. Fikret Orman Çin’de değişen yabancı kuralı sonrası yaz transfer ayında Demba Ba’yı bedava almayı planlayarak bir anlamda gelecek sezonun santroforu için de yatırım yapmış oldu.

Beşiktaş, Demba Ba gibi eski futbolcusu olan Ersan Gülüm’ü de yine kiralık olarak kadrosuna katarak toplamda 20.5 milyon Euro’ya sattığı iki futbolcusunu hiç para ödemeden kiaralayarak transfer çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Üstelik her iki futbolcunun da sezon sonu bedelsiz olarak bonservisleri ile Beşiktaş’a dönme olasılığı bir hayli yüksek görünüyor.

GİDENLER OLCAY ŞAHAN VE KERİM FREİ OLDU

Siyah Beyazlılar 4 transfer ile kadroyu güçlendirirken takımda oynama şansı az olan oyuncuların da gitmesine izin verdi. Yeni transferler ile kadronun sayı olarak çoğalması üzerine bazı futbolcular ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş’ta belirlenen isimlerden sadece Olcay Şahan ve Kerim Frei takımdan ayrıldı.

Olcay Şahan 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’a giderken Kerim Frei ise İngiltere Championship takımlarından Birmnigham’a imza attı ve takımına 2.5 milyon Euro kazandırdı. (Birmingam’ın Premier lige yükselmesi halinde rakam 3.5 milyon Euro olacak.)

Teknik direktör Şenol Güneş’in ‘gidebilirler’ dediği diğer futbolcular olan Rhodolfo ve Aras Özbiliz ise tüm ısrarlara ve kendilerini isteyen bir çok takıma rağmen kalmayı tercih ettiler.

BEŞİKTAŞ TRANSFER İŞİNİ İBLİYOR

Matej Mitrovic için 4.2 milyon Euro bonservis bedeli veren Siyah Beyazlılar Ryan Babel, Demba Ba ve Ersan için herhangi bir ücret ödemedi.

Son iki sezondur transferleri minimum rakamlara bitirip sattığı oyunculardan maksimum para kazanan Beşiktaş bu sezona ait iki transfer döneminde de oldukça karlı işler yaptı. Sezona takımda radikal değişiklikler yaparak 12 futbolcu transfer edip 11 futbolcu göndererek giren Siyah-Beyazlılar devre arasında aldığı 4, gönderdiği 2 futbolcu ile toplamda 16 yeni transfer yapıp 13 futbolcu ile de yollarını ayırmış oldu.

Bu kadar yoğun bir transfer sirkülasyonu geçiren Beşiktaş, UEFA denetiminin de etkisi ile oldukça mantıklı transferlere imza attı ve kara bile geçti.

İki transfer döneminde aldığı 16 futbolcu için kasasından kiralama ve bonservis bedeli olarak sadece 10.8 milyon Euro çıkan Beşiktaş, futbolcu satışlarında ise 2 yıldır gösterdiği başarıyı yine gösterdi. Sezon başında sattığı ve kiraya verdiği oyunculardan 11.2 milyon Euro kazanan Siyah-Beyazlılar Kerim Frei ve Olcay Şahan’dan da 2.7 milyon Euro daha kazanınca kasaya toplamda 14.3 milyon Euro koyarak sadece bu sezon 3.5 milyon Euro kar elde etti.