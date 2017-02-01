Branislav Ivanovic veda etmeden gitti

Chelsea'de 9 yıl geçiren Branislav Ivanovic, birkaç takım arkadaşıyla vedalaşarak yeni kulübü Zenit'in yolunu tuttu.

Chelsea’deki 8,5 sezonluk macerasının ardından Zenit’in yolunu tutan Branislav Ivanovic, takım arkadaşları ile vedalaşmadan takımndan ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun sadece bir kaç arkadaşına ‘hoşçakal’ diyip tesislerden ayrıldığı ortaya çıktı.

Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Zenit St. Petersburg takımına transfer olan Sırp savunmacı, yeni kulübü ile 2,5 senelik sözleşme yaptı.

Londra ekibinde 9 yıl geçiren deneyimli savunmacı, yeni takımına imzayı attı. Ivanovic Zenit’in kış kampına dahil olacak.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER