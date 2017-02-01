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12 Şubat 2017 19:00
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Bruma: Real Sociedad’da kalabilirdim

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, El Mundo Deportivo'ya röportaj verdi.
18:001 Şubat 2017
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Bruma: Real Sociedad’da kalabilirdim

Geçtiğimiz sezonu La Liga kulübü Real Sociedad’da kiralık olarak geçiren Galatasaraylı Bruma, İspanyol basınına yaptığı açıklamada ‘Kulüpler anlaşsaydı İspanya’da kalacaktım” dedi.

Bruma’nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

“Real Sociedad benim için önemli bir tecrübeydi. Dünyanın en önemli liglerinden birinde futbol oynama şansı buldum. 33 maçta forma şansı buldum, 3 de gol attım. Daha fazla da oynayabilirdim ancak kulüp beni satın alamayacağını anlayınca benim yerime başka futbolculara şans vermeye başladı. Güzel anılarım oldu. La Liga gibi harika bir ligde ve Real Sociedad gibi önemli takımda forma giymek güzeldi. Orada kalabilirdim ancak maalesef kulüpler anlaşamadı. Oysa İspanya Ligi’ni gerçekten sevmiştim” ifadelerini kullandı.

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bruma galatasaray Real Sociedad
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