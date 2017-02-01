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BURSASPOR
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
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Bursaspor 3 ismi kadrosuna kattı

Bursaspor, ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncu ile güçlendirirken, 1’i bonservisiyle olmak üzere 2 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
11:231 Şubat 2017
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Bursaspor 3 ismi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlı ekip, dün sona eren ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncu ile güçlendirdi.

Bursaspor, Ankaragücü'nden sol bek Onur Atasayar'ı 950 bin TL, Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giyen sağ bek Boban Jovic'i 300 bin Euro, Gençlerbirliği’nden Bogdan Stancu'yu da 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılarda, Luis Advincula bonservisiyle, Vieux Sane ve Tomas Necid de kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Etiketler
Boban Jovic bursaspor Onur Atasayar spor toto süper lig Stancu
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