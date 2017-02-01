Bursaspor’da Mutlu Topçu startı verdi

Başakşehir ile yapılan karşılaşmanın ardından iki gün izin yapan Bursaspor'da, hazırlıklar akşam saatlerinde yapılan antrenman ile başladı.

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında sahasında lig dördüncüsü Fenerbahçe ile 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, yeni teknik direktörü Mutlu Topçu ile birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Mutlu Topçu, saha içerisinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı ve antrenmanın startını verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mutlu Topçu, “Çalışmaların startını bugün verdik. Antrenman öncesi futbolcularımızla 15 dakika süren bir toplantı yaparak, camiamızın beklentilerini anlattık. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçımız var. Bu maç futbolcuların yeniden moral kazanabilmesi için iyi bir başlangıç olacaktır” dedi.

“FUTBOLCULARA İNANIYORUM”

Futbolculara inandığını belirten Mutlu Topçu, “Futbolcularımız son maçlarda başarısız sonuçlar almasına karşın ilk yarıda 27 puan topladılar. Öncelikle hedefimiz futbolcularımızın bireysel performansını, oyunlarını geliştirmek istiyoruz. Biz, takım olarak kendi alanına çekilip rakip takımın neler yapacağını beklemeyeceğiz. Top rakipteyken önde baskı yapmak istiyoruz. Bunu da başarmak için çalışacağız” dedi.

FURKAN ÖZÇAL DÖNDÜ

Daha sonra futbolcular iki ayrı gruba ayrılarak istasyon çalışması yaptı. Almanya’da ameliyat olan Furkan Özçal ise Bursa’ya döndü ve tedavisine başlandı. Furkan, sakat olan Bilal Kısa ile birlikte yürüyüşlere başladı. Bursaspor yarın sabah 11.00’de kondisyon salonunda, saat 17.00’de sahada çalışma yaparak hazırlıklarını sürdürecek.

CUMARTESİ BALIKESİR MAÇI VAR

Bursaspor, Mutlu Topçu yönetiminde ilk hazırlık karşılaşmasını Özlüce Tesisleri’nde TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor ile Cumartesi günü saat 15.00’de yapacak. Karşılaşmaya taraftarlara kapalı olarak yapılacağı açıklandı.