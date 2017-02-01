Chelsea beraberliğe rağmen farkı açtı!

Chelsea takipçileriyle puan farkını açmak için çıktığı maçta Liverpool ile 1-1 berabere kalmasına rağmen arayı açmayı başardı! Conte'nin öğrencileri Tottenham'ın berabere kaldığı, Arsenal'ın ise yenildiği haftayı Tottenham'ın 9 puan önünde tamamladı.

İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Liverpool ile lider Chelsea karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Maça en yakın takipçisinin 8 puan önünde çıkan Chelsea, sahanda 1 puanla ayrılsa bile haftayı zararsız kapattı. Arsenal’ın kaybettiği, Tottenham’ın ise berabere kaldığı haftayı Chelsea 56 puanla lider tamamladı. Liverpool ise 46 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.

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Haftanın en kritik maçında ilk gol Chelsea’den geldi. Brezilyalı stoper David Luiz frikikte çok şık bir vuruş yaparak, hata yapan Liverpool kalecisi Mignolet’yi avladı. Harika golle 1-0 öne geçen Chelsea, devreyi üstün tamamladı.

İkinci yarıda Liverpol beraberlik golünü buldu. 57. dakikada Wijnaldum’un kafa golü skoru 1-1 yaparken maçı adeta yeniden başlattı!

Sahadan galibiyetle ayrılıp puan farkını açmak isteyen Chelsea’ye galibiyet şansı geldi ama Diego Costa değerlendiremedi. Brezilyalı golcü 76. dakikada ceza sahasında yerde kaldı ancak kullandığı penaltıyı Mignolet’nin sağ köşesine gönderdi. Belçikalı filebekçisi köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.

Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince maç 1-1 tamamlandı.

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