Doğan Hakyemez ve Aydın Örs’ten Sarıca’ya destek

Basketbolun duayenleri Aydın Örs ile Doğan Hakyemez, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın baş antrenörlüğüne getirilen Ufuk Sarıca'ya başarı dileyerek, her zaman destek olacaklarını söyledi.

Türkiye Basketbol 2. Lig A Grubu’nda mücadele eden Antalyaspor Basketbol Takımı’nın Genel Koordinatörü Aydın Örs ve Genel Menajeri Doğan Hakyemez, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki spor salonunu inceledi. Kulübün yeni tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Örs ile Hakyemez, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın baş antrenörlüğüne getirilen Ufuk Sarıca, hakkında değerlendirme yaptı.

TÜRK OYUNCULARIN AZ OYNADIĞI LİG UYARISI

Sarıca’nın zor bir dönemde görev başladığını belirten Hakyemez, “Ufuk Sarıca daha önce yardımcı antrenördü. Öyle takdir görmüşler. Tabi çok zor bir dönemde aldı takımı. Avrupa Şampiyonası’na süre çok az. Yabancı oyunculardan dolayı Türk oyuncuların az oynadığı bir lig var. O da bir zorluk ama zamanla antrenmanlarla onları halledebilir herhalde” dedi.

“HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Ufuk Sarıca’nın oyunculuğunda olduğu gibi antrenörlüğünde de başarılı olacağına inandığını kaydeden Aydın Örs ise “Hak ederek bir yerlere geldiğini düşünüyorum. Kendisine de söyledim, her zaman destekçisiyiz, her zaman yanındayız. Milli takımın başarısı, Ufuk’un başarısı açısından önemli. Başarılar diliyorum” diye konuştu.