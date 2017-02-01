Ergin Ataman’ın basın toplantısı iptal oldu

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın bugün düzenlemeyi planladığı basın toplantısının yoğun maç trafiği gerekçe gösterilerek iptal edildiği öğrenildi.

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, bugün düzenlemeyi planladığı basın toplantısını iptal etti. Ataman’ın iptal gerekçesi olarak yoğun maç trafiğini gösterdiği dile getirildi.

Ataman’ın bu kararı basın toplantısına gelmek üzere olan muhabirleri öfkelendirdi. Gazeteciler, iptal kararının geç duyurulmasından dert yandılar.

Sosyal medyada basın toplantısının iptal olmasından kaynaklanan eleştirilere yanıt veren Ataman, “O teorileri üretenler Ergin Ataman'ı tanımamış. Ergin Hoca'nın olduğu yerde dayatma olamaz. İlerleyen günlerde bu konuyu tekrar konuşuruz.” ifadelerini kullandı.