Fenerbahçe, Rusya’dan yenilgiyle dönüyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 11. hafta maçında deplasmanda Rus temsilcisi Dynamo Kursk'a 86-79 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague 11. hafta müsabakasında deplasmanda Rus ekibi Dynamo Kursk ile karşılaştı. Büyük mücadeleye sahne olan maç, ev sahibi ekibin 86-79’luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sport Concert Complex’te oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Birsel Vardarlı Demirmen, Alexandria Quigley, Jantel Lavender, Sandrine Gruda ve Shekinna Stricklen beşiyle başladı. İlk çeyrek Rus ekibinin 21-19'luk üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci periyotta Jantel Lavender'in liderliğinde skor üstünlüğünü ele alan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-44 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım, Fenerbahçe karşısında 35-13'lük üstünlük kurdu ve çeyreği 68-57 önde tamamladı. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe, farkı eritse de maçı çevirmedi ve karşılaşmadan 86-79 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla A Grubu’ndaki üçüncü mağlubiyetini alırken, Dynamo Kursk ise namağlup unvanını korudu.

Salon: Dinamo Arena

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Andrei Sharapa (Belarus), Arturas Sukys (Litvanya)

Dinamo Kursk: Cruz 10, Prints 19, Ciak 12, Ogwumike 16, McCoughtry 23, Vadeeva 2, Vidmer 2, Kirillova 2, Levchenko, Logunova

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Stricklen 16, Quigley 19, Gruda 9, Lavender 10, Verameyenka 9, Ayşe Cora 4, Pelin Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 21-19

Devre: 33-44

3. Periyot: 68-57