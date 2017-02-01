Stat dolmuyor, salon kapalı gişe

Futbolda boş tribünlere oynayan Fenerbahçe basketbolda ise kapalı gişe oynuyor.

Ülker Sports Arena’da oynanacak Fenerbahçe-CSKA Moskova karşılaşmasının biletleri tükendi. Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı konuk edecek.

Geçen sezon Berlin’de düzenlenen Dörtlü Final’in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler, rakibini bu sezon deplasmanda uzatmaya giden maçta 95-79 yenmeyi başardı. CSKA Moskova’nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdiren sarı-lacivertliler, rövanşı da kazanarak THY Avrupa Ligi’nde zirveye yaklaşmak istiyor.

THY Avrupa Ligi’nde son 3 maçını da kazanan Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

CSKA Moskova ise son haftalarda formsuz bir grafik ortaya koydu. İlk 13 haftada sadece 1 kez yenilen Rus temsilcisi, son 7 maçta ise 4 yenilgi aldı. Liderliği aynı galibiyet sayısındaki Real Madrid’e kaptıran CSKA Moskova, İstanbul’da tamamı dolu salonda Fenerbahçe karşısına çıkacak.