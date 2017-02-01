Fenerbahçe’de önlenemeyen sıkıntı

Transfer dönemini sadece Karavayev'i alarak kapatan Fenerbahçe takım içindeki sakatlıklar nedeniyle de sıkıntı yaşıyor.

Özellikle adale ve kasık sakatlıkları arttı. Devre arası kampı ve ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Volkan Şen, Simon Kjaer, Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Salih Uçan sakatlık sorunu yaşadı. Son olarak Salih Uçan Kayserispor maçında adalesinden sakatlandı. MR’ı çekilen Salih Uçan’ın adalesinde yırtık belirlenirken, 21 yaşındaki oyuncunun sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı açıklandı. Salih’in de sakatlanmasıyla sarı-lacivertli takımda son 1 ay içerisinde 5 futbolcu adale ve kasık bölgesinden sakatlık yaşamış oldu.

OZAN TUFAN DÖNÜYOR, VOLKAN HALA SAKAT

Adalesindeki sakatlık nedeniyle Kayserispor maçında forma giymeyen Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde sahalara dönecek. Ozan Tufan’ın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması ve hafta sonunda oynanacak derbide forma giymesi bekleniyor. Volkan Şen ve Salih Uçan’ın tedavileri sürüyor.