İşte özlenen hakem tablosu

Bu haftaki karşılaşmalardaki hakemlerimiz genellikle başarılı yönetimler gösterdiler. Başta Sayın Yusuf Namoğlu ve Sayın Metin Tokat olmak üzere bu hafta görev alan hakemlerin hepsini başarılarından dolayı kutluyorum.

Rize-Karabük karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu başarılıydı. Maçın zevkli geçmesine katkıda bulundu. Bravo evlat, sarılar da kırmızılar da yerindeydi. Aferin yardımcına da, gol iptaliniz de doğruydu.

Antalya-Alanya maçında Arda Kardeşler oldukça başarılıydın da “Ceza sahasında oyuncuların arasında ne işinvar senin” diye sorarlar adama. “Gol atmak mı, yoksa golü önlemek mi istiyorsun” derler. Oralarda çok gezinirsen başını derde sokarsın Arda kardeş. Galatasaray- Akhisar mücadelesinde Ali Palabıyık kendisinden her zaman beklenen başarılı yönetimi gösterdi. Tebrikler evlat. Gençlerbirliği-Osmanlı randevusunda Sekan Çınar'ın tecrübesi ve kapasitesi daha başarılı maçlar çıkarmaya müsait. Sanki kendisine haksızlık ediyor gibi geliyor bana.

Başakşehir-Bursa maçında Halis Özkahya uzun süre sonra çok iyi maç çıkardı. Trabzon-Gaziantep karşılaşmasında genç hakem Ümit Öztürk çok iyiydi. Kayseri-Fenerbahçe müsabakasında Mete Kalkavan başarılıydı. Adana-Kasımpaşa maçında Bülent Yıldırım ilk gol öncesi olan hareketi faul olarak değerlendirmedi. Genel olarak iyi yönetim gösterdi.

Beşiktaş-Konya maçında Özgür Yankaya, Konya'nın bir penaltısını çöpe atmış, bir de ikinci golden önce faul gibi gözüken bir durum var . Ancak bu faul durumlarında hakemlerin değerlendirmeleri bizlere göre farklılık gösterebilir. Neyseki maçlar hakemlerin görüşüne göre bitmedi.