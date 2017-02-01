Karabükspor kampa girdi

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya'da başladı. Karabüspor, Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilecek araya Antalya'da hazırlanacak.

7 Şubat tarihine kadar Antalya Belek'te Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek olan kırmızı-mavili ekip ilk idmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve pas çalışması yapıldı. İdmanı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut da takip ederken, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Cristoph Daum da çalışmayı ziyaret ederek Tudor ile bir müddet sohbet etti.

Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, kupa maçında ara verilen ligi değerlendirmek adına Antalya'da 8 günlük kampa girdiklerini söyledi.

Başkan Tankut, ara transfer döneminde takıma forvet, kaleci, sağ açık ve sağ bek olmak üzere 4 oyuncu kattıklarını da kaydederek, “Sakatlarımızda ciddi bir iyileşme var. Skulason ve kaleci Rybka düzeliyor. Takımda sadece şu an Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinde bulunan Traore yok. Çarşamba günü yarı final maçına çıkıyor. Eğer finale kalırsa 5'inden sonra takıma katılacak, finale kalmazsa cuma günü takımla birlikte olacak. Ligin 20. haftasında 10 Şubat'ta sahamızda oynayacağımız önemli bir maçın arefesindeyiz. Takımımız Antalya'da Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek” dedi.