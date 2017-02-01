Mersin Büyükşehir Belediyespor, Famila Schio mağlup etti

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Euroleague A Grubu'nun 11. haftasında Famila Schio'yu 65-61 mağlup etti.

Kadınlar Euroleague A Grubu’nun 11. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Famila Schio’yu 65-61 yendi. Bu sonuçla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan Famila Schio takımı, ilk 5 dakikada 17-0’lık skor yakaladı. Bu dakikadan sonra sayı bulmaya başlayan Mersin ekibi, üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı eritmeye başladı ancak ilk periyotu Famila Schio, 21-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda biraz daha toparlanan turuncu-beyazlı ekip, her ne kadar rakibine göre daha fazla sayı bulsa da devreye 35-30 mağlup girdi. Maçın 3. periyotunda etkili oyunun sürdüren Famila Schio, bu periyotu da 53-42 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi, müthiş bir geri dönüş yaptı. Özellikle maçın bitimine 5 dakika kala bulduğu sayılarla bir anda öne geçen Mersin ekibi, maçı 65-61 kazanmasını bildi. Bu sonuçla turuncu beyazlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Vladimir Tsekov, Maka Kupatadze, Petar Denkovski

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 4, Nilay Kartaltepe 8, Fahriye Bayraktar 6, Gintare Petronyte 17, Aneika Anna Kay Henry 13, Danielle Robinson 15, Nevin Vatansever 2

Famila Schio: Nuria Martinez 14, Martina Bestagno 7, Endene Miyemxx 13, Jolene Anderson 4, Cecilia Zandalasini 2, Laura Macchi 21

1. Periyot: 13-21 (Famila Schio lehine)

Devre: 30-35 (Famila Schio lehine)

3. Periyot: 42-53 (Famila Schio lehine)