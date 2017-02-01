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Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti

TFF 1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu'nun Kulüp Başkanı Ali Tekin görevinden istifa etti.
22:501 Şubat 2017
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Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti

TFF 1. Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu’nun Kulüp Başkanı Ali Tekin görevinden istifa etti.

Yaklaşık 4 ay önce göreve geldiğinde kapalı olan transfer tahtasını açacağı sözünü veren, ancak bunu bayşaramayınca taraftarlarca istifaya davet edilen Ali Tekin, noter aracılığı ile başkanlıktan istifa etti. Tekin, kişisel Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda başkanlıktan istifa ettiğini ve bir süre sonra yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Etiketler
ali tekin mersin idmanyurdu tff 1.lig
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