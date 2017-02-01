Milli şuur, milli ahlak

Futbolcu olmak güzeldir, para güzeldir, şöhret hoşunuza gider ama sizin sokaktaki Hasan abi gibi yaşamınızı da engeller. Geçtiğimiz günlerde futbolcuların eskisi, yenisi ortak bir şekilde Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konu hakkında kampanya başlattı. Konu siyasi olduğu için destekleyen oldu, desteklemeyen oldu. Mevzu ‘Evet' ya da ‘Hayır' değildi. Mevzu, verilen desteğin altının bilgi ile donatılmamış olduğunun düşünülmesiydi. Yani milli düzeyde bir işiniz varsa, Milli Şuur bilinciniz şahsi şuur bilincinizin de üzerinde olmak zorunda.

Milli Şuur ile sorumluluk alıyorsanız milyonlar da sizin söylediğinizden etkileniyorsa sizi arayıp, “Ben video çekeceğim destek ol” sözleri sizin için yeterli olmamalı, neye destek olduğunuzu bilmek zorundasınız. Ama siz konu hakkındaki bilginizi, birikiminizi ortaya koymadan milyonları etkileyen bir olayda taraf olursanız hedef kitleniz size, “Bilgisi yok sadece bir yerlere yaranmak için yapıyor” der bu da sizin ağrınıza gider. Görüşünüzü söyleyin ama önce bilgi ile donatın sonra sebeplerden sonuca gidin; işte bu, şuurlu bir demokrasi temsili demektir.

ZARAR VERİYOR

Gelelim Milli Ahlak kısmına. Kariyeri milyon dolarla ödüllendirilen futbolcuların kahramanlık hikâyeleri yazacaklarıyerler saha içi performansları ve sosyal sorumluluk projeleridir. Bir futbolcu tribünün hoşuna gider ve kolay yoldankahraman olurum düşüncesi ile rakibini küçük düşürücü hakaret içeren organizasyonların içine giriyorsa net bir şekilde milli ahlak ve milli huzura zarar vermektedir.

Sonuç olarak, milli şuur ve milli ahlak noktasından ortak şekilde olaylara bakarsak ne diyor Kuran'ı Kerim'de “Oku”. Ne diyor Peygamberimiz Hz. Muhammed Hadisi Şerif'te, “Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helak olursun.” Ne diyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” Milli ahlak ve milli şuur üzerine başka kimi ya da neyi örnek alıp, kılavuz edineceksiniz?