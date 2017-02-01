Oyun ve oyunlar

Ramazan Güntay yazdı...

Süper Lig’de ikinci yarı hızlı başladı. Takımların transfer hamleleri de ardı ardına geliyor. Bunda, yeni yayın ihalesinden önümüzdeki sene gelecek olan hatırı sayılır paraların önemi büyük. Ligin alt sıralarındaki takımlar bu paradan yoksun kalmamak için var güçleriyle lige tutunmak istiyorlar.

Ligin üst kısmındaki takımlar ise bu paraya güvenerek hamlelerini yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleler sonucunda ise hakemlerin az konuşulduğu, daha çok gollerin gündeme geldiği bir hafta geçirdik. Aslında bu haftanın bir kazancı da saha dışında yapılmak istenen çalışmaların artık bırakılması gerekliliğidir. Aziz Yıldırım'ın yinelemeye çalıştığı bu tarz çalışmalar ve yapmaya çalıştığı algı yönetiminin Fenerbahçe'nin başarısızlığına yol açtığı artık aşikâr. Bir mağlubiyette takım dağılma noktasına geldi.

Galatasaray, Akhisar önünde aç bir aslan gibiydi. Savunma zafiyetine rağmen hücumdaki muhteşemliğini gösteren takım, rakibini 6 golle uğurladı. Sneijder'in etrafında birleşen Bruma, Yasin ve Podolski'nin ne kadar tehlikeli bir forvet hattı olduğu görüldü. Yeni stadının açılış maçına yarısı boş olan tribünlere rağmen güzel futbolla başlayan Trabzonspor bunun karşılığını birbirinden güzel 4 golle aldı. Genç Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra takımı canlandıran Olcay, Trabzonspor'un vites arttırmasını sağladı.

Cenk'in hat-trick yaptığı mücadelede Beşiktaş, Konya'yı 5 golle geçti. Yardımlaşmanın üst düzeyde olduğu, yerinde durmayan ve gollere doymayan bir Şenol Güneş takımı izledik. Ligdeki çekişme günden güne artarken futbola bir yandan da siyaset karıştırılarak çekişme daha uç noktalara çekilmeye çalışılıyor. Tehlikenin farkında olmak ve buna göre doğru davranışları sergilemek önemli bir sporculuk ahlakı gereğidir. Bu ahlakın gereği de sporun siyasetten kesinlikle uzak kalmasıdır.