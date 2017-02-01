Tottenham, Sunderland’e takıldı

Şampiyonluk yarışı yapan Tottenham, küme düşme potasındaki Sunderland ile deplasmanda golsüz berabere kaldı: 0-0.

İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Sunderland ile Tottenham karşı karşıya geldi. Stadium of Light’ta oynanan mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı.

0-0 biten maçta 90 dakika boyunca üstün olan Tottenham, rakibine sadece 3 şut şansı tanıdı. Londra ekibi de 14 şut çektiği maçta kaleye sadece 3 isabetli şut çekince gol gelmedi.

Tottenham lider Chelsea’nin Liverpool deplasmanına çıktığı haftada 2 puan bıraktı.

Geçen hafta Manchester City ile 2-2 berabere kalan Tottenham yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken, Arsenal’ın yenildiği haftada 47 puanla 2. sıraya yükseldi. Sunderland ise 16 puanla küme düşme potasında haftayı tamamladı.

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