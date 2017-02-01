Volkan’ın yerine gelecek isim Harun!

Fener yönetimi, 4-1’lik Kayserispor mağlubiyetinde yediği gollerle eleştirilen tecrübeli kalecinin yerine Harun Tekin transferi yapmayı planlıyor.

AMK GAZETE

Kanarya’da gelecek sezon radikal kararların alınması bekleniyor. Üst üste 10. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya gelen Fener yönetimi, 36 yaşındaki kaleci Volkan Demirel'in yerine kaleci transferi de yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'un 27 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin transferiyle yerli kaleci geleneğini sürdürmek istiyor.

Fener, Harun Tekin transferi için Bursaspor ile görüşmelere başlayacak. Bursaspor Aatif'ı transfer etmek için F.Bahçe'nin kapısını çaldığında sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir teklif almıştı. Her iki kulüp de sezon sonunda yeniden görüşmek için anlaştı.