Yeni umut Rodallega

Trabzonspor, son 6 sezonda forvet hattına yaptığı yatırımın karşılığını alamazken, devre arasında Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Hugo Rodallega ise yeni umut oldu.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında sadece 1 gol kaydedebilen Trabzonspor’un forvet hattı hayal kırıklığına neden olurken, bordo-mavililer bu bölgede verim alamadığı Muhammet Demir’in ardından Suk da gönderdi. Aradığı forveti bulmakta zorluk çeken Karadeniz ekibi, devre arasında Hugo Rodallega’yı büyük umutlarla transfer etti. Gol yollarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle oldukça zor ve sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer 3. bölgede yaşanan sıkıntı nedeniyle de takım düzeninde bir takım değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

Son 6 sezonda 20 oyuncu transfer edildi

Trabzonspor, son 6 sezonda forvet hattına 20 transfer yaparak ciddi harcama yaptı. 2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe’den Trabzonspor’a gelen Burak Yılmaz’ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray’a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvet hattında görev yapan Halil Altıntop, Murat Tosun, Şahin Aygün, Henrique, Batuhan Karadeniz, Brozek, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N’Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Ramil Sheydaev ve son transfer Suk’da bugüne kadar ortaya koydukları performansla soruna çare olamayarak bordo-mavililerde kalıcı golcü olamadı.

Yeni umut Hugo Rodallega

Trabzonspor’un son yıllarda forvete harcadığı para ile bir takım kurulabiliyor. Bordo-mavililerin aradığı golcüyü bulmak için harcadığı rakam Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden bir çok Anadolu takımının bütçesiyle orantılı. Karadeniz ekibi geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için transfer konusunda hassas hareket ederken, başta başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, takımı hareketlendirecek golcü transferinde ligi tanıyan Akhisar Belediyespor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega’yı transfer ederek, oyuncunun bu soruna çare olmasını bekleyecek.