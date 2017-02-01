‘Yenilmemiz için dua edenler var’

TFF 1'inci Lig'de son iki maçı kaybederek play off hattından uzaklaşan Balıkesirspor'da Göztepe deplasmanının hazırlıkları başladı.

Teknik direktör Can Cangök “Balıkesir’de yenilmemiz için dua eden, bizi eleştirmek için kaybetmemizi bekleyen insanlar var” dedi.

Can Cangök herkesimi takıma sahip çıkmaya çağırırken “Böyle birliktelik olmaz. Tabii ki hata yapıp maç kaybedeceğiz. Ama önce herkes kulübüne sahip çıkıcak. Geçmişte böyle ayrışmalar olduğunda nerelere gelindiğini gördük. Daha kötü günler görmemek için dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

Gazeteciler konuşan Çangök Balıkesirspor’a gönülden bağlı olduğunu, kendisini gitmesi halinde takıma huzur başarı geleceğine inandığı halde bir dakika bile durmayacağını kaydederek şöyle devam etti:

“Gel’ dediler geldik. Gerekirse ‘Git’ demelerine gerek olmadan gideriz. Yeter ki Balıkesirspor düzelsin. Şu an itibariyle kentin atmosferini, Balıkesirspor’a bakışını beğenmiyorum. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var son Giresunspor maçını kazansak 5’inci sırada olacaktık. Bir maç eksiğimize rağmen önümüze daha güvenli bakabilecektik. Rakibin maç boyunca doğru düzgün pozisyonu yoktu. Ancak biz de kazanmayı daha fazla istemeliydik. Bundan sonra ayağımızı yere sağlam basmalıyız”.