Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8’li final rövanş maçında Bosna Hersek’in MOK Jedinstvo ekibini 3-0 yendi. Ziraat Bankası bu sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı.
Ziraat Bankası çeyrek finalde, Draisma Dynamo (Hollanda)-IBB Polonia (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ivan Chumak (Rusya), Andrei Taran (Moldova)
Ziraat Bankası: Vefa Yılmaz, Rauwerdink, Cüneyt Dağcı, Van Dijk, Burak Güngör, Koray Şahin (Serkan Kılıç, Ersin Durgut)
MOK Jedinstvo: Tatarevic, Ivanovic, Tomic, Plavsic, Mandic, Jocic (Dominkovic, Pejic, Lazukic, Jankovic)
Setler: 25-7, 25-13, 25-9
Süre: 59 dakika (17, 20, 22)