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Ziraat Bankası çeyrek finalde

CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında MOK Jedinstvo'yu 3-0 yenen Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finale yükseldi.
21:301 Şubat 2017
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Ziraat Bankası çeyrek finalde

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8’li final rövanş maçında Bosna Hersek’in MOK Jedinstvo ekibini 3-0 yendi. Ziraat Bankası bu sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı.

Ziraat Bankası çeyrek finalde, Draisma Dynamo (Hollanda)-IBB Polonia (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ivan Chumak (Rusya), Andrei Taran (Moldova)

Ziraat Bankası: Vefa Yılmaz, Rauwerdink, Cüneyt Dağcı, Van Dijk, Burak Güngör, Koray Şahin (Serkan Kılıç, Ersin Durgut)

MOK Jedinstvo: Tatarevic, Ivanovic, Tomic, Plavsic, Mandic, Jocic (Dominkovic, Pejic, Lazukic, Jankovic)

Setler: 25-7, 25-13, 25-9

Süre: 59 dakika (17, 20, 22)

Etiketler
CEV Challenge Kupası MOK Jedinstvo Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı
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