Adana Demirspor’da izin bitti

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, takıma verilen 3 günlük iznin ardından Aytaç Durak Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başladı.

Denizlispor maçı sonrası Engin İpekoğlu tarafından verilen iznin ardından dün çalışmalara başlayan mavi-lacivertli oyuncular, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Tiago, Alican, Leroy, Berat ve Timuçin arkadaşlarıyla çabuk uyum sağlarken bütün oyuncular yeni transferlere ‘Hoş geldiniz' diyerek tebrik etti.

Adana Demirspor'un deneyimli teknik adamı Engin İpekoğlu Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları nedeniyle verilen arada yeni oyuncuların da takıma uyum sağlamaları açısından iyi olacağını belirterek, kendi sahalarında oynayacakları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Akşam antrenmanın ardından bir grup taraftar takıma tatlı ikramında bulunurken, kendilerine sonuna kadar güvendiklerini belirtti.

Adana Demirspor takımı bugün sabah da çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde mavi-lacivertli oyuncular ağırlık ve kuvvet çalışmalarını kapsayan istasyonlar halinde idman yapıldı.