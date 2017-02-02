Adebayor’dan rakiplere gözdağı

Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde konuşan Başakşehir'in yeni transferi Adebayor, rakiplere gözdağı verdi.

Medipol Başakşehir’in yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk kez kameraların karşısına çıktı ve iddialı açıklamalar yaptı.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, Abdullah Avcı ile gelecek planlamaları üzerine konuştuklarını söyleyerek, “İstanbul'a gelir gelmez onula konuşma fırsatı buldum. Mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Her şey çok iyi olacak” dedi.

Medipol Başakşehir'in yeni transfer Emmanuel Adebayor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'u daha önceden tanıdığını belirten başarılı forvet, bu şehirde futbol oynamanın da mükemmel olacağını ifade etti.

“Medipol Başakşehir'i tercih etmem çok zor olmadı”

Takıma gelmeden önce bazı yöneticilerle konuştuğunu vurgulayan Emmanuel Adebayor, “Medipol Başakşehir'i tercih ederken zorlanmadım. Artık bu saatten sonra futboldan keyif almak istiyorum. Başakşehir'de bana çok ciddi bir projeyle geldi. Bu yüzden benim için kolay bir tercih oldu” diye konuştu.

“Fiziksel açıdan iyi olduğumu düşünüyorum”

Fiziksel açıdan iyi olmadığı hakkındaki eleştirilere de cevap veren Adebayor, “Afrika Kupası'nda 10 gün içinde 90 dakika oynadım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Buraya geldiğimde hocayla da konuştum ve hazır olduğumu söyledim. Fizik yapısı olarak futbol için doğduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Abdullah Avcı mükemmel bir hoca”

Abdullah Avcı hakkında da konuşan Togolu yıldız, şunları söyledi:“İstanbul'a gelir gelmez onunla konuşma fırsatı buldum. Çok mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Şuan ve gelecekle ilgili planlarımızdan konuştuk. Her şeyin çok mükemmel olacağını düşünüyorum.”

“Kimse bizi hafife almasın”

Medipol Başakşehir'in büyük takım olma yolunda önemli adımlar attığını söyleyen Adebayor, “Önümüzde şu an 15 maç var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlar ama bizi de kimse hafife almasın. Hep beraber bu 15 haftanın keyfini çıkaralım. Ama şu an tarihi anlar yaşıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, Abdullah Avcı ile gelecek planlamaları üzerine konuştuklarını söyleyerek, “İstanbul'a gelir gelmez onula konuşma fırsatı buldum. Mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Her şey çok iyi olacak” dedi.

Medipol Başakşehir'in yeni transfer Emmanuel Adebayor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'u daha önceden tanıdığını belirten başarılı forvet, bu şehirde futbol oynamanın da mükemmel olacağını ifade etti.

“Medipol Başakşehir'i tercih etmem çok zor olmadı”

Takıma gelmeden önce bazı yöneticilerle konuştuğunu vurgulayan Emmanuel Adebayor, “Medipol Başakşehir'i tercih ederken zorlanmadım. Artık bu saatten sonra futboldan keyif almak istiyorum. Başakşehir'de bana çok ciddi bir projeyle geldi. Bu yüzden benim için kolay bir tercih oldu” diye konuştu.

“Fiziksel açıdan iyi olduğumu düşünüyorum”

Fiziksel açıdan iyi olmadığı hakkındaki eleştirilere de cevap veren Adebayor, “Afrika Kupası'nda 10 gün içinde 90 dakika oynadım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Buraya geldiğimde hocayla da konuştum ve hazır olduğumu söyledim. Fizik yapısı olarak futbol için doğduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Abdullah Avcı mükemmel bir hoca”

Abdullah Avcı hakkında da konuşan Togolu yıldız, şunları söyledi:“İstanbul'a gelir gelmez onunla konuşma fırsatı buldum. Çok mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Şuan ve gelecekle ilgili planlarımızdan konuştuk. Her şeyin çok mükemmel olacağını düşünüyorum.”

“Kimse bizi hafife almasın”

Medipol Başakşehir'in büyük takım olma yolunda önemli adımlar attığını söyleyen Adebayor, “Önümüzde şu an 15 maç var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlar ama bizi de kimse hafife almasın. Hep beraber bu 15 haftanın keyfini çıkaralım. Ama şu an tarihi anlar yaşıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Transferin son gününde kadroya dahil edilen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor da takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir, cumartesi günü evinde Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise teknik çalışmalar yapıldı.

Öte yandan, transferin son gününde kadroya dahil edilen ve dün takımla çalışmalara başlayan Adebayor da antrenmandaki yerini aldı.

Adebayor Başakşehir ile ilk idmanına çıktı Emmanuel Adebayor, Başakşehir forması ile ilk idmanında hırsıyla dikkat çekti. İlgili Haberi Oku